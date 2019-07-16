"Киевский округ России". Какого будущего ждут украинские националисты

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" из-за угроз. Здание редакции обстреляли из гранатомета. Националисты незамедлительно объявили, что это действовала "российская агентура", напавшая на якобы российский канал. Поэтому надо немедленно закрыть все "прокремлевские", то есть не нравящиеся официальному Киеву и националистам, медиа.

Закрыть все российские каналы

Здание телеканала обстреляли из гранатомета в ночь на 13 июля. Приехавшие на место полицейские обнаружили брошенное оружие, на фасаде красовалась дыра. Произошедшее правоохранительные органы квалифицировали как теракт.

Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф потребовал от президента, правительства, генерального прокурора и Службы безопасности Украины (СБУ) осудить атаку на телеканал. "Вы должны четко и решительно сказать: на Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ", — заявил руководитель канала.

Юрист "112 Украина" Василий Сметана, опираясь, очевидно, на профессиональный опыт, предсказал, что правоохранительные органы вряд ли проявят усердие в расследовании нападения. "Мы не можем рассчитывать на то, что они раскроют это преступление, что действительно причастные к нему люди будут привлечены к уголовной ответственности, как мы видим это во многих других случаях нападения на журналистов", — отметил он.

Тринадцатого июля у здания телеканала должен был пройти митинг украинских националистов — из-за показа фильма Стоуна. Но после теракта организаторы перенесли акцию к штаб-квартире СБУ. Один из лидеров демонстрации — Сергей Стерненко обвинил в обстреле "112 Украина" российские спецслужбы. "Российская агентура в стиле КГБ устроила теракт в Киеве", — написал он в социальной сети. А саму редакцию канала Стерненко назвал "российскими пропагандистами". И чтобы такие эксцессы не повторялись, надо, утверждал националист, "закрыть все российские телеканалы в Украине: NewsOne, "Интер", "112", "ЗИК", "Наш". Он перечислил все СМИ, которые дают информацию, в чем-то отличающуюся от точки зрения официального Киева и украинских националистов.

© Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019 © Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко согласился с националистами. Он предупредил редакцию, что та "ответит", если все-таки покажет картину Стоуна. А депутат Верховной рады Виктория Сюмар потребовала от "112 Украина" "не расстреливать своих зрителей пропагандистским и заказным фильмом" американского режиссера. "Слово — это оружие. И слова (оружие. — Прим. ред.) этого фильма заказаны и проплачены Россией", — заявила она. Но все же призвала полицию найти "псевдопатриотов", стрелявших в здание редакции.

Другой депутат Рады, бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош назвал обстрел канала делом рук "неизвестных патриотов" и посоветовал журналистам увольняться. "Озабоченным нарушениями прав людей и свободы слова (надо. — Прим. ред.) заткнуть глотки", — добавил он.

© Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019 © Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

В итоге 15 июля Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" рекомендовал фильм Стоуна все-таки не показывать. Совет также дежурно выразил удивление "заявлениями отдельных представителей украинской власти, а также отсутствием четкой реакции на угрозы радикалов со стороны соответствующих правоохранительных органов".

К слову, в этот же день украинские националисты устроили еще один митинг: возле здания Подольского районного суда Киева, где должно было состояться заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиненного в госизмене и взятого под стражу еще в мае 2018-го. Националисты возмущались, что журналиста могут наконец освободить из-под стражи.

Непоказанная история Украины

Своим названием "Нерассказанная история Украины", из-за которой в Киеве произошло столько событий, перекликается с документальным сериалом "Нерассказанная история США", где Стоун показал знаковые для Соединенных Штатов события под непривычным для американского зрителя углом. Тот же прием он использовал и при создании фильма об Украине. В нем, судя по трейлеру и интервью создателей, события последних лет освещены так, что ставят под сомнение "генеральный курс" официального Киева и некоторых его кураторов.

В "Нерассказанной истории" Стоун интервьюирует Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". По данным социологов, это политическое объединение занимает второе место в предвыборных рейтингах, уступая "Слуге народа" Зеленского.

Медведчук объяснил, что создатели ленты попытались ответить на вопросы, что происходит на Украине, почему продолжаются боевые действия и за пять лет не наступил мир, кто причастен к тому, что этот мир "пока не имеет, к сожалению, перспектив на Украине".

Вторая тема фильма — брошенные Москве обвинения во вмешательстве в американские выборы. Спецрасследование не нашло этому доказательств, зато, как упоминается в фильме, есть документальные свидетельства о таком вмешательстве граждан Украины. "Это установлено судом", — отметил Медведчук в интервью в связи с выходом фильма.

"Нерассказанная история" — не первый совместный фильм Оливера Стоуна и Игоря Лопатенка (американский режиссер украинского происхождения). Они уже работали над "Украиной в огне", где описывалась история страны. Интервью для картины давали бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и президент России Владимир Путин. "Активисты", естественно, потребовали фильм запретить.

© Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Жительница Москвы во время просмотра документального фильма известного американского режиссера Оливера Стоуна "Украина в огне" © Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Жительница Москвы во время просмотра документального фильма известного американского режиссера Оливера Стоуна "Украина в огне"

Во время войны

Совсем недавно та же "патриотическая общественность" Украины возмущалась телеканалом NewsOne. После митингов националистов и угроз, поступивших журналистам, редакция отменила телемост с Россией под названием "Надо поговорить" (позже передача состоялась с помощью Skype). К возмущенным присоединился и Владимир Зеленский. "Монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны", — заявил президент.

Давление на СМИ — давняя традиция в политической жизни Украины. В 2018-м националисты митинговали у здания телеканала "Интер", протестуя против показа праздничного концерта ко Дню Победы. В том же году неизвестные ворвались в офис издания "Вести". Журналисты опознали в нападавших полицейских и работников прокуратуры.

В 2017 году был задержан главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва, прокуратура инкриминировала ему вымогательство. Гужва назвал уголовное дело сфабрикованным — по его словам, ему мстили за критику президента страны Петра Порошенко. В 2018-м Гужва покинул Украину и получил политическое убежище в Австрии.

В августе того же года в Житомире арестовали журналиста Василия Муравицкого, которого СБУ обвинила в государственной измене из-за сотрудничества с российскими СМИ. В 2016-м "активисты" подожгли здание телеканала "Интер".

С 2015 года украинские власти и националисты преследуют журналиста Руслана Коцабу за призывы бойкотировать мобилизацию в воюющую в Донбассе армию. Суд приговорил его к тюремному заключению, затем он был дважды оправдан.

Власть прислушивается к улице

Киевский адвокат Татьяна Монтян считает обстрел здания "112 Украина" частью предвыборной агитации. "Через неделю — выборы в Раду, пиар лишним не бывает. А тут нацики помогают пиариться Медведчуку", — предполагает она.

"Гэбня (СБУ. — Прим.ред.) прекрасно знает, кто куда стреляет. Все нацики у них наперечет. СБУ — это давно мальчики по вызову, одного поля ягоды. Ни жертв, ни разрушений — очевидно, что это было сделано исключительно с целью пиара", — добавляет Монтян.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук

Как полагает эмигрировавший из страны журналист Александр Мединский, наиболее вероятные исполнители и заказчики теракта — националисты и их кураторы в спецслужбах. "Можно, конечно, погадать, кому это еще выгодно. Но на Украине неонаци столько раз нападали на журналистов, устраивали акции, давили на суд, что нет смысла заказывать такие "услуги" кому-то еще. Националисты сами набегут из всех щелей и все сделают: обстреляют, прокричат "Ганьба!" и подерутся. И всегда это дает результат — власть делает вид, что прислушивается к улице. Под давлением "общественности" работают суд, прокуратура, СБУ и полиция", — отмечает собеседник РИА Новости.

По мнению Мединского, обстрел телеканала останется нерасследованным. "Да, идут выборы. И основной лозунг, с помощью которого пытаются мобилизовать электорат — националистов или сторонников Порошенко, — "идет пророссийский реванш". Например, в ролике партии "Спильна справа" показано будущее, в котором военнослужащие Киевского военного округа Вооруженных сил России ищут по схронам бандеровцев. Якобы к такому варианту развития событий приведет поражение националистов на выборах в Раду и проигрыш Порошенко. Так что обстрел "пророссийского" телеканала для подобной публики — событие положительное. А что такого? Так ведь и надо поступать "патриотам", — подводит итог журналист.