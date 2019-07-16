Ни пути, ни пояса: как США остановят экономическую экспансию Китая

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. США, Япония и Австралия намерены вложить миллиард в строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Папуа — Новой Гвинее. Инициаторы проекта открыто называют его первым практическим шагом по созданию противовеса китайской программе "Один пояс и один путь". У кого больше шансов на экономическое доминирование в третьем мире, разбиралось РИА Новости.

Тихоокеанский рубеж

В ноябре прошлого года на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее Японский банк международного сотрудничества, американская "Корпорация частных зарубежных инвестиций" и австралийская "Экспортная финансовая и страховая корпорация" договорились о строительстве СПГ-завода.

Сообщили, что три страны готовы финансировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе инфраструктурные проекты, которые "помогут удовлетворить потребности региона, не вынуждая нести долговое бремя".

Упоминание о долговом бремени — явный выпад против китайской глобальной инициативы "Один пояс и один путь". В рамках этой программы Пекин с 2013 года выделяет средства на строительство портов, железных и автомобильных дорог, мостов, трубопроводов и других инфраструктурных объектов.

Вашингтон обоснованно усмотрел в "Поясе и пути" серьезную угрозу своему глобальному доминированию и начал убеждать страны третьего мира в том, что Пекин лишь старается загнать их в долговое рабство. В результате, как отмечает в докладе Economist Intelligence Unit, за последний год несколько проектов программы столкнулись с задержками, приостановкой или полной отменой "из-за скептицизма и противодействия национальных правительств".

Пакистан уведомил, что сокращает китайские кредиты на железнодорожные проекты на четверть — с 8,2 миллиарда долларов до 6,2 миллиарда и откладывает на неопределенное время финансируемый Пекином проект по освоению угольных месторождений стоимостью два миллиарда долларов. В Мьянме пересмотрели поддерживаемый Китаем проект строительства глубоководного порта, снизив его стоимость почти в шесть раз: с 7,3 миллиарда долларов до 1,3 миллиарда.

Сьерра-Леоне, одна из беднейших стран Африки, отказалась от планов строительства на китайские деньги аэропорта стоимостью 318 миллионов долларов, а Малайзия приостановила финансируемые Пекином проекты на сумму 22 миллиарда долларов "до тех пор, пока страна не сможет себе их позволить".

Аттракцион неслыханной щедрости

На ноябрьском саммите АТЭС Китай выразил готовность предоставить тихоокеанским островным государствам четыре миллиарда долларов на строительство дорог.

В ответ вице-президент США Майк Пенс заявил, что у Вашингтона есть "вариант получше", "не затягивающий партнеров в долговую бездну, не лишающий их независимости". В качестве примера он привел планы ExxonMobil по расширению завода в столице Папуа — Новой Гвинеи, сулящие "многомиллиардные инвестиции", и пообещал, что США вместе с Австралией, Японией и Новой Зеландией к 2030 году обеспечат 70 процентов населения страны электричеством (сейчас электроэнергия доступна лишь для 13 процентов).

Япония, Австралия и США подписали меморандум о взаимопонимании, зафиксировав намерение поддерживать крупные инфраструктурные и энергетические проекты в Тихоокеанском регионе. Первым пунктом в этом списке значился завод по производству СПГ в Папуа — Новой Гвинее.

США и их союзники не первый год пытаются сдержать экспансию Китая на Тихом океане. Япония еще в 2016-м предложила собственную альтернативу "Поясу и пути" — инициативу "Свободное и открытое видение Индо-Тихоокеанского региона". Официальная цель — "сближение Тихого и Индийского океанов, Азии и Африки, помогающее превратить эту часть мира в пространство рыночной экономики и верховенства закона, свободное от власти силы или принуждения".

В проекты "Видения" японское правительство вложило около 1,8 миллиарда долларов. Это менее одного процента от инвестиций Китая в рамках "Пояса и пути", превысивших 200 миллиардов. К 2027 году, по прогнозам Morgan Stanley, этот показатель достигнет 1,3 триллиона долларов.

Австралия готова потратить 2,2 миллиарда на поддержку зарубежных проектов своих компаний в Тихоокеанском регионе. То есть даже их суммарные с Японией расходы пренебрежительно малы по сравнению с китайскими.

Вашингтон же вообще старается ничего не тратить, предпочитая давить на Пекин и его партнеров по "Поясу и пути" торговыми санкциями. Так, в конце июня американские власти оштрафовали ряд компаний-резидентов специальной экономической зоны Сиануквиль в Камбодже.

Эта СЭЗ возникла как совместный проект Китая и Камбоджи в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Поводом для санкций послужили обвинения камбоджийских компаний в реэкспорте китайской продукции в США в обход запретов Вашингтона.

Польза конкуренции

Ограниченность финансовых ресурсов не позволяет участникам триады Япония — Австралия — США остановить китайскую экспансию. Зато портит Пекину конъюнктуру: развивающиеся страны получают возможность играть на противоречиях двух сторон, выторговывая себе более выгодные условия.

В частности, Пекину пришлось учесть беспокойство партнеров по поводу "долговых ловушек", о которых постоянно твердят на Западе. В итоговый документ ежегодного форума "Один пояс и один путь", состоявшегося в апреле, внесли положения о необходимости обеспечения "долговой устойчивости" участников инициативы, а также прозрачности условий финансирования и "верховенстве права" в спорах между странами.

Эксперты отмечают, что Россия тоже вполне может воспользоваться ситуацией и сыграть на соперничестве Пекина и Токио, приняв участие в японском "Свободном и открытом видении Индо-Тихоокеанского региона".