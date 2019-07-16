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РИА Новости
Культура

В форуме "Таврида" приняли участие около 400 художников и скульпторов

06:11
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Под Судаком в бухте Капсель завершилась уже девятая в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", которая была посвящена современному искусству. Самые яркие моменты - в материале РИА Новости.
Форум молодых деятелей культуры и искусств проводится с 2015 года, организует его "Центр развития культурных инициатив". В этом году была найдена постоянная площадка для арт-кластера, в которой входит круглогодичный образовательный центр, резиденция и фестиваль. Всего на этот сезон планируется 15 смен. Уже приезжали архитекторы, театральные деятели разных специальностей, народники, певцы и хореографы, а теперь побывали и художники. Фотографы из медиа-резиденции "Таврида" специально для РИА Новости создали проект "один день из жизни форума".
© РИА Новости / Иван Марков

400 художников, кураторов, скульпторов, реставраторов съехались в Крым со всей страны.

Приезд участников форума в аэропорт
1 из 27

400 художников, кураторов, скульпторов, реставраторов съехались в Крым со всей страны.

© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Иван Марков

Ребята говорят, что это "супершанс" узнать много нового, показать свои работы и посмотреть, что делают другие.

#НайдиСвоих на Тавриде
2 из 27

Ребята говорят, что это "супершанс" узнать много нового, показать свои работы и посмотреть, что делают другие.

© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Иван Марков

Одновременно на форуме работает около 80 волонтеров. Всего их за сезон будет около 1500.

РСВ фотография Волонтеры и ТимЛидер
3 из 27

Одновременно на форуме работает около 80 волонтеров. Всего их за сезон будет около 1500.

© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук

Волонтеры встречают автобус с участниками 9 смены “Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим”.

Встреча волонтерами автобуса с участниками 9 смены “Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим”
4 из 27

Волонтеры встречают автобус с участниками 9 смены “Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим”.

© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
© РИА Новости / Александра Гуляева

Участники форума занимаются зарядкой на берегу моря.

Участники форума занимаются зарядкой на берегу моря. 10.07.19
5 из 27

Участники форума занимаются зарядкой на берегу моря.

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук

Утренняя йога.

Утренняя йога
6 из 27

Утренняя йога.

© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
© РИА Новости / Иван Марков

Общие образовательные сессии, рассчитанные на слушателей всех направлений, проходили в Большом образовательном шатре.

Защита грантовых проектов участниками
7 из 27

Общие образовательные сессии, рассчитанные на слушателей всех направлений, проходили в Большом образовательном шатре.

© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Иван Марков

Каждый участник грантового конкурса может выиграть до трех миллионов рублей на осуществление своего проекта. Всего с 2015 года молодым специалистам выдано более 70 миллионов рублей на различные проекты. На конкурс было подано 82 заявки, выбрано 16 победителей.

Защита грантовых проектов участниками, эксперты слева направо (Крымский Игорь Борисович, Соколова Анастасия Сергеевна, Панкратов Константин Валерьевич)
8 из 27

Каждый участник грантового конкурса может выиграть до трех миллионов рублей на осуществление своего проекта. Всего с 2015 года молодым специалистам выдано более 70 миллионов рублей на различные проекты. На конкурс было подано 82 заявки, выбрано 16 победителей.

© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Иван МарковБольшой образовательный шатер. Общая образовательная сессия "Краски, деньги, два холста. Как функционирует арт-рынок в России?" Спикеры слева направо: Яша Яворская, Егор Кошелев, Илья Вольвич, Дмитрий Ханкин, Евгений Святский, Лев Евзович, Антон Беликов, Денис Семенов
Большой образовательный шатер. Общая образовательная сессия Краски, деньги, два холста. Как функционирует арт-рынок в России? Спикеры слева направо: Яша Яворская, Егор Кошелев, Илья Вольвич, Дмитрий Ханкин, Евгений Святский, Лев Евзович, Антон Беликов, Денис Семенов
9 из 27
Большой образовательный шатер. Общая образовательная сессия "Краски, деньги, два холста. Как функционирует арт-рынок в России?" Спикеры слева направо: Яша Яворская, Егор Кошелев, Илья Вольвич, Дмитрий Ханкин, Евгений Святский, Лев Евзович, Антон Беликов, Денис Семенов
© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Александра Гуляева

Совместное фото группы участников с имитацией символики "Тавриды" – буквы "Т" – после образовательной сессии.

Совместное фото группы участников с имитацией символики Тавриды – буквы Т после образовательной сессии
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Совместное фото группы участников с имитацией символики "Тавриды" – буквы "Т" – после образовательной сессии.

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Во время смены "Контемпорари–арт. Между прошлым и будущим" работала школы кураторства и продюсирования, арт-критики, фото, цифровых и нецифровых медиа, а также современной реставрации. Участники последней выезжали на экскурсию в Генуэзскую крепость (Судак).

Выезд школы Современная реставрация на экскурсию в Генуэзскую крепость, г. Судак
11 из 27

Во время смены "Контемпорари–арт. Между прошлым и будущим" работала школы кураторства и продюсирования, арт-критики, фото, цифровых и нецифровых медиа, а также современной реставрации. Участники последней выезжали на экскурсию в Генуэзскую крепость (Судак).

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Лекция "Как появилось современное искусство".

Лекция Как появилось современное искусство. Спикер: Алексей Мандыч. Снято в зеленом шатре
12 из 27

Лекция "Как появилось современное искусство".

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Иван Марков

Портфолио-ревью работ участников фотошколы, слева направо: Алексей Мякишев фотограф, Валерий Мельников (эксперты) и участники.

Портфолио-ревью работ участников фотошколы, слева направо : Алексей Мякишев фотограф, Валерий Мельников (эксперты) и участники
13 из 27

Портфолио-ревью работ участников фотошколы, слева направо: Алексей Мякишев фотограф, Валерий Мельников (эксперты) и участники.

© РИА Новости / Иван Марков
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Конечно, самыми заметными стали работы стрит-артистов. В городском саду Судака 30 уличных художников нанесли граффити на восемь специальных кубов.За время смены участники этой школы провели конкурс на графическое оформление фасадов в Мурманске и аквапарке в Черногории.

Роспись стен в свободное время. Школа Стрит-Арт. 6 кейсов
14 из 27

Конечно, самыми заметными стали работы стрит-артистов. В городском саду Судака 30 уличных художников нанесли граффити на восемь специальных кубов.За время смены участники этой школы провели конкурс на графическое оформление фасадов в Мурманске и аквапарке в Черногории.

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Участники форума, кураторы и спикеры школы "Стрит-Арт. 6 кейсов" на стрит-фесте Cube of fame.

Стрит-фест Cube of fame, организованный в Судаке форумом Таврида. 30 уличных художников со всех уголков страны (участники форума, кураторы и спикеры школы Стрит-Арт. 6 кейсов) нанесли граффити на 8 специальных кубов в городском саду Судака
15 из 27

Участники форума, кураторы и спикеры школы "Стрит-Арт. 6 кейсов" на стрит-фесте Cube of fame.

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук

Художники на лекции куратора школы стрит-арта Александра Милицина.

Участники на лекции у Александра Милицина
16 из 27

Художники на лекции куратора школы стрит-арта Александра Милицина.

© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук

На вечернем концерте.

На вечернем концерте
17 из 27

На вечернем концерте.

© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Вечернее выступление группы "Т".

Вечернее выступление группы Т в серф-приюте
18 из 27

Вечернее выступление группы "Т".

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Российский космонавт Александр Калери на вечернем шоу "Тавриды"
- "Анатолий на берегу".

Российский космонавт Александр Калери на вечернем шоу Тавриды Анатолий на берегу
19 из 27

Российский космонавт Александр Калери на вечернем шоу "Тавриды"
- "Анатолий на берегу".

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Свободное время. Отдых в гамаках.

Свободное время. Отдых в гамаках
20 из 27

Свободное время. Отдых в гамаках.

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Концерт группы "Пицца".

Музыкальный концерт группы Пицца. Снято на большой сцене. Общий план
21 из 27

Концерт группы "Пицца".

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Участники форума на вечернем построении.

Участники форума на вечернем построении
22 из 27

Участники форума на вечернем построении.

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Песни у костра, знакомство друг с другом.

Песни у костра, знакомство друг с другом
23 из 27

Песни у костра, знакомство друг с другом.

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Въезд на территорию "Тавриды". КПП "Маски".

Въезд на территорию Тавриды. КПП -маски
24 из 27

Въезд на территорию "Тавриды". КПП "Маски".

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Территория форума, жилой квартал участников.

Территория форума Тавриды. Жилой квартал участников
25 из 27

Территория форума, жилой квартал участников.

© РИА Новости / Александра Гуляева
© РИА Новости / Юлия Яковлева

Вид на арт-объект "Маяк".

Вид площадки форума Таврида
26 из 27

Вид на арт-объект "Маяк".

© РИА Новости / Юлия Яковлева
© РИА Новости / Александра Гуляева

Арт-объект "Цистерна с водой".

Арт-объект
27 из 27

Арт-объект "Цистерна с водой".

© РИА Новости / Александра Гуляева
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КультураМузыкаТаврида (форум)Крым
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