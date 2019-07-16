В форуме "Таврида" приняли участие около 400 художников и скульпторов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Под Судаком в бухте Капсель завершилась уже девятая в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", которая была посвящена современному искусству. Самые яркие моменты - в материале РИА Новости.

Форум молодых деятелей культуры и искусств проводится с 2015 года, организует его "Центр развития культурных инициатив". В этом году была найдена постоянная площадка для арт-кластера, в которой входит круглогодичный образовательный центр, резиденция и фестиваль. Всего на этот сезон планируется 15 смен. Уже приезжали архитекторы, театральные деятели разных специальностей, народники, певцы и хореографы, а теперь побывали и художники. Фотографы из медиа-резиденции "Таврида" специально для РИА Новости создали проект "один день из жизни форума".