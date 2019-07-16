В форуме "Таврида" приняли участие около 400 художников и скульпторов

400 художников, кураторов, скульпторов, реставраторов съехались в Крым со всей страны.
400 художников, кураторов, скульпторов, реставраторов съехались в Крым со всей страны.
Ребята говорят, что это "супершанс" узнать много нового, показать свои работы и посмотреть, что делают другие.
Ребята говорят, что это "супершанс" узнать много нового, показать свои работы и посмотреть, что делают другие.
Одновременно на форуме работает около 80 волонтеров. Всего их за сезон будет около 1500.
Одновременно на форуме работает около 80 волонтеров. Всего их за сезон будет около 1500.
Волонтеры встречают автобус с участниками 9 смены “Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим”.
Волонтеры встречают автобус с участниками 9 смены “Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим”.
Участники форума занимаются зарядкой на берегу моря.
Утренняя йога.
Общие образовательные сессии, рассчитанные на слушателей всех направлений, проходили в Большом образовательном шатре.
Общие образовательные сессии, рассчитанные на слушателей всех направлений, проходили в Большом образовательном шатре.
Каждый участник грантового конкурса может выиграть до трех миллионов рублей на осуществление своего проекта. Всего с 2015 года молодым специалистам выдано более 70 миллионов рублей на различные проекты. На конкурс было подано 82 заявки, выбрано 16 победителей.
Каждый участник грантового конкурса может выиграть до трех миллионов рублей на осуществление своего проекта. Всего с 2015 года молодым специалистам выдано более 70 миллионов рублей на различные проекты. На конкурс было подано 82 заявки, выбрано 16 победителей.
Совместное фото группы участников с имитацией символики "Тавриды" – буквы "Т" – после образовательной сессии.
Совместное фото группы участников с имитацией символики "Тавриды" – буквы "Т" – после образовательной сессии.
Во время смены "Контемпорари–арт. Между прошлым и будущим" работала школы кураторства и продюсирования, арт-критики, фото, цифровых и нецифровых медиа, а также современной реставрации. Участники последней выезжали на экскурсию в Генуэзскую крепость (Судак).
Во время смены "Контемпорари–арт. Между прошлым и будущим" работала школы кураторства и продюсирования, арт-критики, фото, цифровых и нецифровых медиа, а также современной реставрации. Участники последней выезжали на экскурсию в Генуэзскую крепость (Судак).
Лекция "Как появилось современное искусство".
Портфолио-ревью работ участников фотошколы, слева направо: Алексей Мякишев фотограф, Валерий Мельников (эксперты) и участники.
Портфолио-ревью работ участников фотошколы, слева направо: Алексей Мякишев фотограф, Валерий Мельников (эксперты) и участники.
Конечно, самыми заметными стали работы стрит-артистов. В городском саду Судака 30 уличных художников нанесли граффити на восемь специальных кубов.За время смены участники этой школы провели конкурс на графическое оформление фасадов в Мурманске и аквапарке в Черногории.
Конечно, самыми заметными стали работы стрит-артистов. В городском саду Судака 30 уличных художников нанесли граффити на восемь специальных кубов.За время смены участники этой школы провели конкурс на графическое оформление фасадов в Мурманске и аквапарке в Черногории.
Участники форума, кураторы и спикеры школы "Стрит-Арт. 6 кейсов" на стрит-фесте Cube of fame.
Участники форума, кураторы и спикеры школы "Стрит-Арт. 6 кейсов" на стрит-фесте Cube of fame.
Художники на лекции куратора школы стрит-арта Александра Милицина.
На вечернем концерте.
Вечернее выступление группы "Т".
Российский космонавт Александр Калери на вечернем шоу "Тавриды"
- "Анатолий на берегу".
Российский космонавт Александр Калери на вечернем шоу "Тавриды"
- "Анатолий на берегу".
Свободное время. Отдых в гамаках.
Концерт группы "Пицца".
Участники форума на вечернем построении.
Песни у костра, знакомство друг с другом.
Въезд на территорию "Тавриды". КПП "Маски".
Территория форума, жилой квартал участников.
Вид на арт-объект "Маяк".
Арт-объект "Цистерна с водой".