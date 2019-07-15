Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер стал временным и. о. главы Пентагона, говорится в сообщении американского военного ведомства.

Это связано с тем, что исполнявший обязанности министра до сих пор Марк Эспер был в понедельник формально выдвинут на министерский пост, теперь его должен утвердить американский сенат. В США и. о. главы минобороны не может официально выдвигаться в министры, из-за чего и была проведена административная рокировка.

Сенат проведет слушания по утверждению Эспера во вторник, дата голосования пока не назначена.

Эспер был назначен 18 июня новым исполняющим обязанности министра обороны США, после того как Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате и ушел из министерства в связи с семейными скандалами в прошлом.