Совет ЕС сообщил о санкциях против Турции

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

© AP Photo / Osman Orsal, File Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет стран Евросоюза в понедельник принял решение пока не проводить диалог с Турцией на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ в Турции Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и соглашается не проводить заседания совета ассоциации и дальнейшие заседания на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией", - говорится в документе.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. По данным издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.