Мексика раскритиковала новые ограничения для мигрантов в США

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США

МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник, что его страна не согласна с новыми ограничениями прав мигрантов, озвученными властями США.

Ранее Федеральный реестр США опубликовал документ, согласно которому власти намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.

"Позиция Мексики не совпадает с мерами, ограничивающими доступ к убежищу тем людям, которые опасаются за свою жизнь и безопасность в родной стране в связи с преследованиями. Правительство Мексики продолжит оказывать внимание последствиям данного решения, которые могут появиться для просителей убежища из других стран, которые попадают в США через южную границу", - заявил Эбрард на пресс-конференции.

При этом юридический консультант МИД Алехандро Селорио в очередной раз отметил, что Мексика не согласится быть "третьей безопасной страной" для тех мигрантов, которым по той или иной причине США отказывают в убежище. По его словам, в этих случаях мигранты должны высылаться из США в их родные страны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что власти США планировали начать масштабные задержания мигрантов на минувших выходных. Операция должна была начаться две недели назад, однако тогда американский лидер отложил ее, дав время демократам и республиканцам в конгрессе на выработку других мер по борьбе с нелегалами, однако предложения так и не поступили. По словам Трампа, это коснется миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты.