Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T23:25Z
https://ria.ru/20190715/1556555752.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153195/93/1531959318_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a6847a9955827001b0dd1dfc2066f9ca.jpg
РИА Новости

Мексика раскритиковала новые ограничения для мигрантов в США

Вчера, 23:25
331
© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник, что его страна не согласна с новыми ограничениями прав мигрантов, озвученными властями США.
Ранее Федеральный реестр США опубликовал документ, согласно которому власти намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.
Мигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
6 мая, 08:00
Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать
"Позиция Мексики не совпадает с мерами, ограничивающими доступ к убежищу тем людям, которые опасаются за свою жизнь и безопасность в родной стране в связи с преследованиями. Правительство Мексики продолжит оказывать внимание последствиям данного решения, которые могут появиться для просителей убежища из других стран, которые попадают в США через южную границу", - заявил Эбрард на пресс-конференции.
При этом юридический консультант МИД Алехандро Селорио в очередной раз отметил, что Мексика не согласится быть "третьей безопасной страной" для тех мигрантов, которым по той или иной причине США отказывают в убежище. По его словам, в этих случаях мигранты должны высылаться из США в их родные страны.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что власти США планировали начать масштабные задержания мигрантов на минувших выходных. Операция должна была начаться две недели назад, однако тогда американский лидер отложил ее, дав время демократам и республиканцам в конгрессе на выработку других мер по борьбе с нелегалами, однако предложения так и не поступили. По словам Трампа, это коснется миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты.
В то же время телеканал CNN со ссылкой на правозащитников сообщил, что масштабные рейды иммиграционной таможенной службы (ICE) против нелегальных мигрантов пока так и не начались.
Президент США Дональд Трамп
3 июля, 03:18
В США прошли акции против миграционной политики Трампа
301011
Обсудить 0
МексикаСШАВ мире
Рекомендуем
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
РИА
Новости
Фетхуллах Гюлен
В США прокомментировали переданные Турцией сведения для выдачи Гюлена
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Крымский мост
В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосту
Лента
новостей
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Жириновский рассказал, что Эрдоган заявлял о готовности выйти из НАТО
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
ЕС надеется на возвращение Ирана к полному выполнению ядерной сделки
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Совет ЕС сообщил о санкциях против Турции
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Ричард Спенсер стал временным и. о. главы Пентагона
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
Сотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
Нацполиция Украины будет дежурить в усиленном режиме в связи с выборами
В Госдепе заявили о намерении сохранить хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния