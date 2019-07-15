Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Хата не моя: можно ли анонимно владеть недвижимостью Деньги любят тишину, а ещё больше её любят владельцы недвижимости – по крайней мере, некоторые. А можно ли её обеспечить и сохранить имя собственника в тайне, и кому это может быть нужно? Об этом и других аспектах анонимности владения недвижимостью сайту "РИА Недвижимость" рассказали эксперты.