Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в июле 2019 года назначенный замминистра обороны, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, следует из информации на сайте ведомства.

Вместе с назначением на новую должность согласно указу президента Владимира Путина Евкуров получил звание генерал-лейтенанта.

Юнус-Бек Евкуров в 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генштаба.

Евкуров служил на разных командных должностях. С 2004 года он занимал пост начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

В 2008-2019 годах возглавлял Республику Ингушетию.