Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в июле 2019 года назначенный замминистра обороны, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, следует из информации на сайте ведомства.
Вместе с назначением на новую должность согласно указу президента Владимира Путина Евкуров получил звание генерал-лейтенанта.
Юнус-Бек Евкуров в 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генштаба.
Евкуров служил на разных командных должностях. С 2004 года он занимал пост начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.
В 2008-2019 годах возглавлял Республику Ингушетию.
В 2000 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Имеет орден Александра Невского и орден "За военные заслуги".
8 июля, 14:54Биография Юнус-Бека Евкурова