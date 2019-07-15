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РИА Новости

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны

Вчера, 22:45
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в июле 2019 года назначенный замминистра обороны, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, следует из информации на сайте ведомства.
Вместе с назначением на новую должность согласно указу президента Владимира Путина Евкуров получил звание генерал-лейтенанта.
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Юнус-Бек Евкуров в 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генштаба.
Евкуров служил на разных командных должностях. С 2004 года он занимал пост начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.
В 2008-2019 годах возглавлял Республику Ингушетию.
В 2000 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Имеет орден Александра Невского и орден "За военные заслуги".
Юнус-Бек Евкуров
8 июля, 14:54
Биография Юнус-Бека Евкурова
160150111
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Юнус-Бек ЕвкуровБезопасность
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