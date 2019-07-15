Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T22:36Z
https://ria.ru/20190715/1556555176.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Вчера, 22:36
21476
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщил Focus со ссылкой на принятый документ.
В частности, Совет Евросоюза отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации. Кроме того, Совет рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь Анкаре.
Флаг Турецкой Республики Северного Кипра
Вчера, 00:49
Кипрский конфликт в 1974 году
Помимо этого, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Турции.
По информации Focus, ЕС также может ввести ограничительные меры в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если турецкая сторона продолжит настаивать на своей позиции.

Ситуация с месторождениями

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель Госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
В МИД России ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра и призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
861221062520
Обсудить 18
Спортсмены и команды
Кипр
ЕвросоюзТурцияВ мире
Популярные комментарии
С нашими С 400 туркам американцы уже по боку, а Европу турки напугают легко, пропустив беженцев
15 июля, 22:57
jjuws-w
57400010
выйдут турки из НАТО, вот и аукнутся им санкции.
15 июля, 23:01
kko257522
25200222
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Ракетный комплекс Искандер-М
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния