Евросоюз одобрил санкции против Турции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщил Focus со ссылкой на принятый документ.
В частности, Совет Евросоюза отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации. Кроме того, Совет рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь Анкаре.
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Помимо этого, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Турции.
По информации Focus, ЕС также может ввести ограничительные меры в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если турецкая сторона продолжит настаивать на своей позиции.
Ситуация с месторождениями
В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель Госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.
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В МИД России ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра и призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.