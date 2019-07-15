Евросоюз одобрил санкции против Турции

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщил Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщил Focus со ссылкой на принятый документ.

В частности, Совет Евросоюза отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации. Кроме того, Совет рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь Анкаре.

Помимо этого, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Турции.

По информации Focus, ЕС также может ввести ограничительные меры в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если турецкая сторона продолжит настаивать на своей позиции.

Ситуация с месторождениями

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель Госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.