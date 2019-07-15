В США прокомментировали переданные Турцией сведения для выдачи Гюлена

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Турция передала США дополнительные доказательства в поддержку своего требования экстрадировать исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, однако в Вашингтоне не считают это достаточным, заявил в понедельник РИА Новости посол Турции в США Сердар Кылыч.

"Мы совсем недавно предоставили дополнительные доказательства, но, к сожалению, очевидно, что это не работает с властями США. Они все еще работают над этим, они продолжают просить дополнительную информацию, утверждая, что предоставленной нами недостаточно", - сказал он.