В Твери взяли под стражу подозреваемого в насилии над двумя девочками

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Суд в Твери арестовал мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух маленьких дочерей сожительницы, одна из которых была изнасилована, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, в период времени с января 2018 по 4 июля 2019 года мужчина 1977 года рождения, находясь в Пролетарском районе города Твери в квартире своей сожительницы, совершил в отношении ее малолетних дочерей иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших. Кроме того, подозреваемый изнасиловал одну из девочек", - говорится в сообщении.

По факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетних девочек, а также изнасилования одной из них СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый скрылся от органов следствия. Задержать его удалось в Москве.