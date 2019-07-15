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РИА Новости

Макрон обратился к жителям Белграда на сербском языке

Вчера, 22:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Сербию обратился к жителям Белграда на сербском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Визит президента Франции стал первым с приезда в Сербию Жака Ширака в 2001 году. Днем он провел переговоры с сербским президентом Александром Вучичем, французская и сербская делегации подписали 22 документа в области экономики, культуры, безопасности. Затем высокопоставленный гость с сербским руководством возлагали цветы и венки к памятникам героям Первой мировой войны.
Александр Вучич
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Вечером Макрон обратился с листа на сербском языке к белградцам у Памятника благодарности Франции на плато Калемегдан, который был установлен в 1930 году в честь союзничества и помощи французов сербам в ходе Первой мировой войны. Надпись на памятнике гласит "Любим Францию так же, как она любила нас в 1914-1918 годах".
"Моя очередь сказать от имени своей страны – Франция вас любит так же, как вы любили ее", - заявил он присутствующим сербским официальным лицам и гражданам.
"Спасибо вам за исключительный прием. Знайте, что мы этим глубоко тронуты. Вы показываете этим, что послание, написанное на памятнике, живо и сто лет спустя", - отметил французский лидер.
Каждую его фразу на сербском собравшиеся встречали овациями. В программе визита Макрона на вторник совместное с Вучичем выступление перед студентами Региональной канцелярии по сотрудничеству молодежи (RYCO).
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Эммануэль МакронФранцияСербияБелград (город)В мире
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