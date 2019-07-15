Макрон обратился к жителям Белграда на сербском языке

БЕЛГРАД, 15 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Сербию обратился к жителям Белграда на сербском языке, передает корреспондент РИА Новости.

Визит президента Франции стал первым с приезда в Сербию Жака Ширака в 2001 году. Днем он провел переговоры с сербским президентом Александром Вучичем, французская и сербская делегации подписали 22 документа в области экономики, культуры, безопасности. Затем высокопоставленный гость с сербским руководством возлагали цветы и венки к памятникам героям Первой мировой войны.

Вечером Макрон обратился с листа на сербском языке к белградцам у Памятника благодарности Франции на плато Калемегдан, который был установлен в 1930 году в честь союзничества и помощи французов сербам в ходе Первой мировой войны. Надпись на памятнике гласит "Любим Францию так же, как она любила нас в 1914-1918 годах".

"Моя очередь сказать от имени своей страны – Франция вас любит так же, как вы любили ее", - заявил он присутствующим сербским официальным лицам и гражданам.

"Спасибо вам за исключительный прием. Знайте, что мы этим глубоко тронуты. Вы показываете этим, что послание, написанное на памятнике, живо и сто лет спустя", - отметил французский лидер.