В Госдепе заявили о намерении сохранить хорошие отношения с Россией

Хейл находился в Молдавии с двухдневным визитом. Он встретился с официальными лицами республики, чтобы обсудить усилия нового правительства в Молдавии по осуществлению конструктивных реформ и поддержку США для сосредоточения внимания правительства на мерах по борьбе с коррупцией.

Он отметил, что впервые за два года встретился с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым и не исключил, что в скором времени состоится еще одна встреча. По словам Хейла, США и Россия могут вести переговоры в области борьбы с терроризмом. Вашингтон также готов обсуждать области общих интересов и сферы, в которых есть конфликт интересов.