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2019-07-15T22:18Z
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РИА Новости

В Госдепе заявили о намерении сохранить хорошие отношения с Россией

Вчера, 22:12
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КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил во время визита в Кишинев, что Вашингтон хочет сохранить хорошие отношения с Москвой.
Хейл находился в Молдавии с двухдневным визитом. Он встретился с официальными лицами республики, чтобы обсудить усилия нового правительства в Молдавии по осуществлению конструктивных реформ и поддержку США для сосредоточения внимания правительства на мерах по борьбе с коррупцией.
Здание Капитолия США
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"США хотели бы сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, найти области сотрудничества с РФ. На самом деле существует достаточно областей для сотрудничества на глобальном уровне, мы хотели бы укрепить диалог, это еще одна причина, по которой я нахожусь в этом регионе", - заявил Хейл молдавскому телеканалу TV8 в интервью, показанном в понедельник.
Он отметил, что впервые за два года встретился с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым и не исключил, что в скором времени состоится еще одна встреча. По словам Хейла, США и Россия могут вести переговоры в области борьбы с терроризмом. Вашингтон также готов обсуждать области общих интересов и сферы, в которых есть конфликт интересов.
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