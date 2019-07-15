В Госдепе заявили о намерении сохранить хорошие отношения с Россией

КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил во время визита в Кишинев, что Вашингтон хочет сохранить хорошие отношения с Москвой.
Хейл находился в Молдавии с двухдневным визитом. Он встретился с официальными лицами республики, чтобы обсудить усилия нового правительства в Молдавии по осуществлению конструктивных реформ и поддержку США для сосредоточения внимания правительства на мерах по борьбе с коррупцией.
"США хотели бы сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, найти области сотрудничества с РФ. На самом деле существует достаточно областей для сотрудничества на глобальном уровне, мы хотели бы укрепить диалог, это еще одна причина, по которой я нахожусь в этом регионе", - заявил Хейл молдавскому телеканалу TV8 в интервью, показанном в понедельник.
Он отметил, что впервые за два года встретился с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым и не исключил, что в скором времени состоится еще одна встреча. По словам Хейла, США и Россия могут вести переговоры в области борьбы с терроризмом. Вашингтон также готов обсуждать области общих интересов и сферы, в которых есть конфликт интересов.