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РИА Новости

Стала известна причина возвращения самолета "Победы" в казанский аэропорт

Вчера, 22:06
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТерминал Международного аэропорта "Казань"
Терминал Международного аэропорта Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Терминал Международного аэропорта "Казань". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Причиной возвращения самолета авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Казань-Санкт-Петербург в аэропорт вылета стало попадание птицы в двигатель, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.
Ранее Селиванова сообщила РИА Новости, что самолет рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета.
"Птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолёт повреждений не получил. Ждём итоговое заключение комиссии", - сказала Селиванова.
В аэропорту РИА Новости рассказали, что посадка прошла благополучно. На борту находились 185 пассажиров.
"Мы неоднократно сообщали Росавиации о серьёзной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения. Однако до сих пор никаких мер не принято", - добавила Селиванова.
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Победа (авиакомпания)КазаньПроисшествия
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