В новой Москве вертолет эвакуировал двух мужчин, пострадавших при пожаре

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двоих пострадавших в пожаре в новой Москве эвакуировали в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра, сообщили журналистам в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Ранее экстренные службы столицы сообщали, что четыре человека пострадали при возгорании двухярусных бытовок в промышленной зоне Троицка в новой Москве. Как уточняли в МЧС, помощь медиков понадобилась двум людям.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в Троицк за пострадавшими при возгорании. По словам оперативного дежурного, произошло возгорание малоэтажного жилого здания, в результате чего пострадало четыре человека", - рассказал собеседник агентства.