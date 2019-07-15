Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T21:36Z
https://ria.ru/20190715/1556554472.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В новой Москве вертолет эвакуировал двух мужчин, пострадавших при пожаре

Вчера, 21:36
441
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двоих пострадавших в пожаре в новой Москве эвакуировали в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра, сообщили журналистам в столичном департаменте ГОЧСиПБ.
Ранее экстренные службы столицы сообщали, что четыре человека пострадали при возгорании двухярусных бытовок в промышленной зоне Троицка в новой Москве. Как уточняли в МЧС, помощь медиков понадобилась двум людям.
14 июля, 22:40
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на заводе пластмасс
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в Троицк за пострадавшими при возгорании. По словам оперативного дежурного, произошло возгорание малоэтажного жилого здания, в результате чего пострадало четыре человека", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, вертолетом с места происшествия эвакуируют двоих пострадавших мужчин с ожогами, в полете их сопровождает авиамедицинская бригада.
101011
Обсудить 0
Новая МоскваПроисшествия
Рекомендуем
В Троицке четыре человека пострадали при возгорании строительных бытовок
РИА
Новости
Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве
В Азербайджане умерла одна из пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов
Задержанные украинские моряки в суде
МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам
Лента
новостей
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Совет ЕС сообщил о санкциях против Турции
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
В Твери взяли под стражу подозреваемого в насилии над двумя девочками
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Марк Эспер
Трамп выдвинул Эспера на пост главы Пентагона
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Турчинова о разрушении Крымского моста
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Совет ЕС поддержал инициативу сократить помощь Турции
В медцентре рассказали о пациентке, умершей во время массажа
В Багдаде два человека погибли в результате взрывов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния