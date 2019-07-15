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РИА Новости

Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

Вчера, 21:27
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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Гражданин США 19-ти лет, а также подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки в отеле, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморском.
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"Молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и при аналогичных обстоятельствах в ту же ночь ее изнасиловали. Потерпевшая спустя некоторое время смогла вырваться из номера и убежать от фигурантов. О совершенном в отношении нее преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы", — информирует следствие.
По данным ведомства, в отношении подростка и гражданина США возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки.
"В настоящее время 16-летний подросток и 19-летний гражданин США задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. Назначено проведение судебных медицинской, генетической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
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