Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Гражданин США 19-ти лет, а также подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки в отеле, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморском.

"Молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и при аналогичных обстоятельствах в ту же ночь ее изнасиловали. Потерпевшая спустя некоторое время смогла вырваться из номера и убежать от фигурантов. О совершенном в отношении нее преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы", — информирует следствие.

По данным ведомства, в отношении подростка и гражданина США возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки.