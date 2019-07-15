В ДНР призвали не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обратилась к мировому сообществу с призывом оказать влияние на Киев и не допустить ухудшения социально-гуманитарной ситуации в республике.
По ее словам, со стороны силовиков за последние несколько дней были зафиксированы нарушения 13 дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв немеждународных конфликтов. Морозова добавила, также были зафиксированы факты использования неизбирательного оружия большой мощности по жилым массивам ДНР.
"Вооруженные формирования Украины в ходе конфликта на территории Донбасса продолжают применять запрещенные методы и средства ведения военных действий... призываю мировое сообщество обратить внимание на систематические нарушения норм и требований международного гуманитарного права и использовать все имеющиеся способы влияния на украинскую власть с целью недопущения дальнейшего ухудшения социально-гуманитарной ситуации в регионе", - заявила Морозова журналистам.