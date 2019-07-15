В Азербайджане умерла одна из пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов

БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Скончалась одна из пострадавших в результате падения ветки дерева во дворце шекинских ханов в Азербайджане, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье. Позже в Минздраве Азербайджана уточнили, что в происшествии пострадали двое россиян и пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Получившая тяжелую травму в результате трагического инцидента в Шеки Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на усилия врачей, в центральной районной больнице", - сообщили в ведомстве.