Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. США являются лучшим партнером и союзником ЕС, даже если есть разногласия по некоторым вопросам, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.

"США являются нашими лучшими партнерами и союзниками, даже если мы не соглашаемся по некоторым вопросам, мы продолжаем очень неплохо работать по другим, и эта дружба остаётся", - сказала она.