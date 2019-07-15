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РИА Новости

Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза

Вчера, 21:09
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. США являются лучшим партнером и союзником ЕС, даже если есть разногласия по некоторым вопросам, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.
"США являются нашими лучшими партнерами и союзниками, даже если мы не соглашаемся по некоторым вопросам, мы продолжаем очень неплохо работать по другим, и эта дружба остаётся", - сказала она.
Могерини добавила, что сейчас существует вопрос, как сохранить пространство для поддержания на плаву ядерной сделки по Ирану.
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Федерика МогериниЕвросоюзИранСШАВ мире
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