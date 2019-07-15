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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Вчера, 21:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИлья Яшин
Илья Яшин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Илья Яшин . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Яшин заявил, что намерен опротестовать это решение.
"Отказали ему, да, только что окружная комиссия приняла решение. Причина отказа - брак в подписных листах, плюс незаконное использование должностного положения ", - сказал Реут.
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Сам Яшин написал у себя в Facebook, что обжалует решение о его снятии с выборов. "Мы готовим апелляцию на незаконное снятие меня с выборов. И мы продолжаем протестовать", - написал он.
Реут добавил, что Яшин использовал сайт возглавляемого им муниципального образования для предвыборной агитации, что является незаконным использованием должностного положения.
Согласно избирательному кодексу Москвы, при обнаружении среди подписей избирателей 10 и более процентов недостоверных или недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.
В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. В ходе несанкционированной акции полиция задержала 25 человек.
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Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 13:55
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму
78530438
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Нет, ну есть уже утверждённая Кремлём оппозиция Кремлю: КПРФ, ЛДПР, СР. Всё! Не надо вносить сумятицу в стабильную систему. Амфоры, виолончели, стерхи, хоккей с шайбами....- всё должно идти своим чередом. Бесконечно.
15 июля, 21:30
Тит Титов
10600013
Подозрительно похож на Гесса в молодости!
15 июля, 21:36
VPVassya Pupkind
440003
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