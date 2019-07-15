Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Суд приговорил бывшего замглавы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева, который обвинялся в даче взятки, к 10 годам колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, в 2012 году Шалмуев, занимавший должность заместителя главы администрации Новгородской области, при посредничестве третьих лиц передал экс-сенатору от Новгородской области денежные средства в виде взятки в общей сумме 17 миллионов рублей. Денежные средства предназначались за оказание содействия, в том числе в передаче Шалмуеву полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области.
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"Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, осужденный оштрафован на 900 тысяч рублей, его лишили права занимать должности на государственной службе на 2 года 10 месяцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
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