Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Суд приговорил бывшего замглавы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева, который обвинялся в даче взятки, к 10 годам колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.

По версии следствия, в 2012 году Шалмуев, занимавший должность заместителя главы администрации Новгородской области, при посредничестве третьих лиц передал экс-сенатору от Новгородской области денежные средства в виде взятки в общей сумме 17 миллионов рублей. Денежные средства предназначались за оказание содействия, в том числе в передаче Шалмуеву полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный оштрафован на 900 тысяч рублей, его лишили права занимать должности на государственной службе на 2 года 10 месяцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.