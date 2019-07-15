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РИА Новости

ЕС надеется на возвращение Ирана к полному выполнению ядерной сделки

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз надеется, что Иран вернется к полному выполнению ядерной договоренности: сделанные им шаги, которые увели его от соответствия условиям сделки, обратимы, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.
"Технически все шаги, которые были предприняты (Ираном - ред.) и о которых мы сожалеем, обратимы. Мы надеемся и приглашаем Иран к тому, чтобы повернуть вспять эти шаги и вновь прийти к полному соответствию соглашению", - сказала она.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Федерика Могерини
Вчера, 20:47
Могерини рассказала об отношении участников СВПД к действиям Ирана
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Федерика МогериниЕвросоюзИранСШАВ мире
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