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РИА Новости

Могерини рассказала об отношении участников СВПД к действиям Ирана

Вчера, 20:47
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедерика Могерини
Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Никто из участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сигнализировал о том, что поведение Ирана может расцениваться как существенное нарушение условий ядерной сделки, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.
"Что касается механизма разрешения споров, который предусмотрен соглашением в случае значительного невыполнения (условий сделки - ред.). На данный момент ни одна из сторон соглашения не сигнализировала о своём намерении прибегнуть к этому пункту. Это означает, что ни одна из них (не заявляла - ред.) на данный момент, с учётом имеющейся информации, что невыполнение считается значительным", - сказала она.
Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
14 июля, 07:33
Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
9 июля, 14:27
Лавров оценил возможность выхода из кризиса вокруг СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Федерика МогериниЕвросоюзИранВ мире
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