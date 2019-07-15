Могерини рассказала об отношении участников СВПД к действиям Ирана

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Никто из участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сигнализировал о том, что поведение Ирана может расцениваться как существенное нарушение условий ядерной сделки, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.

"Что касается механизма разрешения споров, который предусмотрен соглашением в случае значительного невыполнения (условий сделки - ред.). На данный момент ни одна из сторон соглашения не сигнализировала о своём намерении прибегнуть к этому пункту. Это означает, что ни одна из них (не заявляла - ред.) на данный момент, с учётом имеющейся информации, что невыполнение считается значительным", - сказала она.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.