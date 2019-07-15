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РИА Новости

Антипинский НПЗ обратился к правоохранителям из-за дела Мазурова

Вчера, 20:37
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководство Антипинского НПЗ (Тюменская область) обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, говорится в сообщении завода.
"Руководство АО "Антипинский НПЗ" обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись контролирующим акционером АО "Антипинский НПЗ" Дмитрием Мазуровым и бывшим генеральным директором АО "Антипинский НПЗ" Геннадием Лисовиченко", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при кредитовании Антипинского НПЗ Мазуров и Лисовиченко ввели банки-кредиторы в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. В результате НПЗ не имеет возможности обслуживать свои долговые обязательства и вернуть заемные средства, что привело к остановке предприятия в апреле 2019 года.
"Руководство АО "Антипинский НПЗ" предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы предприятия и выражает уверенность, что их заявлению будет дан надлежащий ход правоохранительными органами", - добавили в компании.
Ранее в понедельник Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу Мазурова, которого подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.
Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов - в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. Завод мощностью 9 миллионов тонн находится в процедуре банкротства, на прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.
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Задержание основателя "Нового потока"Антипинский НПЗТюменская областьПроисшествия
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