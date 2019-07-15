Антипинский НПЗ обратился к правоохранителям из-за дела Мазурова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководство Антипинского НПЗ (Тюменская область) обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, говорится в сообщении завода.

"Руководство АО "Антипинский НПЗ" обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись контролирующим акционером АО "Антипинский НПЗ" Дмитрием Мазуровым и бывшим генеральным директором АО "Антипинский НПЗ" Геннадием Лисовиченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при кредитовании Антипинского НПЗ Мазуров и Лисовиченко ввели банки-кредиторы в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. В результате НПЗ не имеет возможности обслуживать свои долговые обязательства и вернуть заемные средства, что привело к остановке предприятия в апреле 2019 года.

"Руководство АО "Антипинский НПЗ" предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы предприятия и выражает уверенность, что их заявлению будет дан надлежащий ход правоохранительными органами", - добавили в компании.

Ранее в понедельник Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу Мазурова, которого подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.