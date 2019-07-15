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РИА Новости

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно — "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали".
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.
"Меня это не беспокоит", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не волнует ли его тот факт, что его заявления совпадают с позицией белых националистов.
Трамп заявил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне
25 июня, 08:00
Стивен Кинг и Гендерквир против Трампа. Почему ему не страшно
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодец. Тоже режет правду матку, как Жириновский. Только нашему к сожалению не дают к власти прийти, чтобы разогнать взяточников, бандитов и олигархов.
15 июля, 20:44
ccurio
810004
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