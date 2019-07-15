Полковника Курносова назначили и.о. командира "Альфы"

В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере, еще двое были помещены под домашний арест. Издание РБК со ссылкой на близкие к ФСБ источники сообщало, что были задержаны шесть сотрудников ФСБ России - три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", два офицера управления "К", а также сотрудник Академии ФСБ. "Ведомости", в свою очередь, уточняли, что 10 июня подозреваемые совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы внести их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это якобы "черный" нал, и поделили между собой и сотрудником банка, сообщала газета со ссылкой на источники.