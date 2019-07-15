Полковника Курносова назначили и.о. командира "Альфы"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности начальника управления "А" (более известного как группа "Альфа") Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов, сообщил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Вместо Валерия Канакина, ушедшего с этой должности весной, исполняющим обязанности начальника управления "А" был назначен полковник Кирилл Курносов", - сказал Гончаров.
Он подчеркнул, что отставка Канакина и назначение Курносова не связано с задержанием по подозрению в разбое ряда офицеров ФСБ. "Это вообще никак не связано. Назначение состоялось весной, еще до известных событий", - сказал Гончаров.
Собеседник агентства отметил, что начальника управления "А" будет утверждать президент страны.
Ранее вице-президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Алексей Филатов сообщил РИА Новости, что Канакин ушел с поста командира управления "А", поскольку у него закончился контракт. Канакин в конце марта был избран президентом ветеранской ассоциации "Альфы".
Согласно данным из открытых источников, Курносов является участником боевых действий на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников в Беслане в 2004 году, имеет боевые награды.
В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере, еще двое были помещены под домашний арест. Издание РБК со ссылкой на близкие к ФСБ источники сообщало, что были задержаны шесть сотрудников ФСБ России - три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", два офицера управления "К", а также сотрудник Академии ФСБ. "Ведомости", в свою очередь, уточняли, что 10 июня подозреваемые совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы внести их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это якобы "черный" нал, и поделили между собой и сотрудником банка, сообщала газета со ссылкой на источники.