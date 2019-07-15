Орешкин предложил обсудить особый статус для локальной продукции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил подумать над тем, чтобы придать локальной продукции особый статус.
"О чем еще можно подумать... это особый статус для локальной продукции, что для туризма тоже очень важно, поставку в местные рестораны такой продукции, значок сертификации местными властями такой продукции", - сказал он, выступая в Торгово-промышленной палате.
По его словам, важно, чтобы эксперты подтвердили, что это именно локальное производство. Это было бы важно как для небольших производителей с точки зрения поисков ниши сбыта, так и для потребителей, для которых это стало бы знаком качества.