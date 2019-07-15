Орешкин предложил обсудить особый статус для локальной продукции

"О чем еще можно подумать... это особый статус для локальной продукции, что для туризма тоже очень важно, поставку в местные рестораны такой продукции, значок сертификации местными властями такой продукции", - сказал он, выступая в Торгово-промышленной палате.

По его словам, важно, чтобы эксперты подтвердили, что это именно локальное производство. Это было бы важно как для небольших производителей с точки зрения поисков ниши сбыта, так и для потребителей, для которых это стало бы знаком качества.