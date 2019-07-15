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РИА Новости

В Грузии задержали четыре человека по делу о беспорядках в Тбилиси

Вчера, 20:15
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ТБИЛИСИ, 15 июл – РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании еще четырех человек, обвиняемых в нападении на полицейских во время акций протеста в центре Тбилиси 20 июня, во время которых митингующие пытались штурмовать парламент.
"МВД задержало еще четырех человек по обвинению в участии в... акции в Тбилиси 20 июня", - заявил представитель МВД на брифинге в понедельник. Сотрудник министерства сообщил, что задержанные участвовали в попытке штурма парламента и нападении на полицейских.
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Он добавил, что ведомство работает над выявлением граждан, причастных к участию в беспорядках, заведено уголовное дело, санкция предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны
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Протесты в ГрузииРоссияГрузияВ мире
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