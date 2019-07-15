В Грузии задержали четыре человека по делу о беспорядках в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл – РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании еще четырех человек, обвиняемых в нападении на полицейских во время акций протеста в центре Тбилиси 20 июня, во время которых митингующие пытались штурмовать парламент.

"МВД задержало еще четырех человек по обвинению в участии в... акции в Тбилиси 20 июня", - заявил представитель МВД на брифинге в понедельник. Сотрудник министерства сообщил, что задержанные участвовали в попытке штурма парламента и нападении на полицейских.

Он добавил, что ведомство работает над выявлением граждан, причастных к участию в беспорядках, заведено уголовное дело, санкция предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.