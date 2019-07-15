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РИА Новости

Вучич попросил помощи Макрона по вопросу Косово

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЛГРАД, 15 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что попросил в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона его помощи по проблеме Косово.
Визит президента Франции стал первым с приезда в Сербию Жака Ширака в 2001 году. Ожидается, что основными темами переговоров станут замороженный диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, а также европейская интеграция Сербии.
"Я представил все наши проблемы, прежде всего по вопросу решения косовского узла... Я сообщил правду, выступал и боролся за то, чтобы Франция помогла на нашем европейском пути, и попросил президента Макрона помочь нам в решении косовско-метохийского кризиса", - заявил президент Сербии на пресс-конференции.
В ходе визита делегации Сербии и Франции подписали два десятка документов в области экономики, культуры и безопасности.
В программе двухдневного пребывания Макрона также возложение венков и цветов к памятникам героям Первой мировой войны и французско-сербской дружбы, прогулка по Белградской крепости и совместное с Вучичем выступление перед студентами Региональной канцелярии по сотрудничеству молодежи (RYCO).
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Эммануэль МакронАлександр ВучичФранцияСербияВ мире
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