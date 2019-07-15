В Совфеде прокомментировали инициативу Макрона о переговорах по СВПД

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия может поддержать инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах по теме СВПД, в отличие от США, которые в переговорах не заинтересованы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее Макрон заявил, что намерен провести на этой неделе переговоры с президентами Ирана, России и США Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы избежать любой формы эскалации в регионе.

"Инициатива Макрона сама по себе правильная. Разрушение ядерной сделки чревато неконтролируемыми последствиями, в том числе для Европы, и в этом смысле это совпадает с подходом России, которая не считает конструктивной позицию США", - заявил Морозов.

По его словам, Вашингтон может не поддержать предложение Макрона.

"Не уверен, что Вашингтон одобрит инициативу Макрона, так как цель США ядерную сделку разрушить в свою пользу", - подчеркнул сенатор.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.