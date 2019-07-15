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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали инициативу Макрона о переговорах по СВПД

Вчера, 20:08
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия может поддержать инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах по теме СВПД, в отличие от США, которые в переговорах не заинтересованы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее Макрон заявил, что намерен провести на этой неделе переговоры с президентами Ирана, России и США Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы избежать любой формы эскалации в регионе.
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"Инициатива Макрона сама по себе правильная. Разрушение ядерной сделки чревато неконтролируемыми последствиями, в том числе для Европы, и в этом смысле это совпадает с подходом России, которая не считает конструктивной позицию США", - заявил Морозов.
По его словам, Вашингтон может не поддержать предложение Макрона.
"Не уверен, что Вашингтон одобрит инициативу Макрона, так как цель США ядерную сделку разрушить в свою пользу", - подчеркнул сенатор.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронФранцияРоссияИранСШАВ мире
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