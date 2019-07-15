В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.

Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости, экс-секретарь СНБО Украины пытается устроить себе пиар.

"Турчинов решил сделать пиар украинской военной технике, но провалился на незнании деталей. Экс-глава Совета национальной безопасности Украины, видимо, не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, а также не исключаю, что кадры попадания российских "калибров" по целям ему преподнесли как отчёт об удачных пусках "Нептуна", — сказал парламентарий.

В беседе с RT он подчеркнул, что подобные заявления украинского политика могут навредить хрупким контактам, которые устанавливаются между двумя странами.

Сенатор Сергей Цеков также отреагировал на высказывание Турчинова.

В комментарии RT он подчеркнул, что за подобными милитаристскими заявлениями украинских политиков стоят США. Парламентарий также выразил надежду, что новая власть на Украине будет умнее предыдущей.

"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — резюмировал он.