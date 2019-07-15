Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T19:46Z
https://ria.ru/20190715/1556552817.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151939/14/1519391456_0:0:2764:1555_1036x0_80_0_0_e72be3341bfaffd8fc58d9c03c1608dc.jpg
РИА Новости

Могерини отметила важность сохранения СВПД

Вчера, 19:46
320
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедерика Могерини
Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что сегодня нет альтернативы ядерной сделке по Ирану и она была эффективной.
"Она была эффективна, я думаю, сегодня все признают, что нет сегодня альтернативы этой сделке, поэтому чрезвычайно важно полностью сохранить ее", - сказала она на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.
Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
14 июля, 07:33
Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
Могерини при этом добавила, что СВПД сейчас чувствует себя нехорошо, однако все ещё жив.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
7 июля, 14:17
В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД
233002
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Федерика МогериниЕвросоюзИранВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон намерен провести переговоры по СВПД
РИА
Новости
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Эксперт прокомментировал слова Трампа о женщинах-демократах
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Лента
новостей
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
В Совфеде прокомментировали инициативу Макрона о переговорах по СВПД
Александр Вучич
Вучич попросил помощи Макрона по вопросу Косово
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД
Ракетный комплекс Искандер-М
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский принял решение о ротации послов в 12 странах
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали продлении Украиной эмбарго на товары из России
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал перенос суда над Вышинским
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Совет ЕС сообщил о санкциях против Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
Лента новостейМолния