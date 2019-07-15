Могерини отметила важность сохранения СВПД

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что сегодня нет альтернативы ядерной сделке по Ирану и она была эффективной.

"Она была эффективна, я думаю, сегодня все признают, что нет сегодня альтернативы этой сделке, поэтому чрезвычайно важно полностью сохранить ее", - сказала она на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.

Могерини при этом добавила, что СВПД сейчас чувствует себя нехорошо, однако все ещё жив.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.