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РИА Новости
Культура

В Сети опубликован трейлер приквела "Kingsman" без Колина Ферта

Вчера, 22:22
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© AFP 2019 / Justin TallisКолин Ферт на премьере фильма "Kingsman: Секретная служба"
Колин Ферт на премьере фильма Kingsman: Секретная служба
© AFP 2019 / Justin Tallis
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В сети появился первый трейлер приквела "Kingsman: Начало", сообщает Entertainment Weekly.
В новом фильме речь идет о происхождении загадочного шпионского агентства. Действие разворачивается во время Первой мировой войны и после нее. Судя по трейлеру, картина будет серьезнее двух предыдущих: "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо".
В приквеле снялись Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон и Джемма Артертон. Режиссером картины стал Мэттью Вон, который снимал и предыдущие фильмы франшизы.
Официальное описание ленты: "Самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который готов принять вызов и остановить их".
Мировая премьера запланирована на 14 февраля 2020 года.
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