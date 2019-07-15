В Сети опубликован трейлер приквела "Kingsman" без Колина Ферта

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В сети появился первый трейлер приквела "Kingsman: Начало", . В сети появился первый трейлер приквела "Kingsman: Начало", сообщает Entertainment Weekly.

В новом фильме речь идет о происхождении загадочного шпионского агентства. Действие разворачивается во время Первой мировой войны и после нее. Судя по трейлеру, картина будет серьезнее двух предыдущих: "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо".

В приквеле снялись Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон и Джемма Артертон. Режиссером картины стал Мэттью Вон, который снимал и предыдущие фильмы франшизы.

Официальное описание ленты: "Самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который готов принять вызов и остановить их".