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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о совершении резидентами валютных операций

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В настоящее время валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Расчёты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.
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Законопроект закрепляет возможность выплаты российскими организациями иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте. Это позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, пояснял ранее кабмин.
Список разрешённых валютных операций дополняется операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юрлицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках. Например, при зачислении в доход государства выморочного имущества, выдаче наличной иностранной валюты на оплату командировочных расходов при загранкомандировках и возврате неиспользованной в них валюты.
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Кроме того, резидентам, причем как юрлицам, так и физлицам, предоставляется возможность без использования счетов в уполномоченных банках осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж.
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