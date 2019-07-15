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РИА Новости

Зеленский принял решение о ротации послов в 12 странах

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене послов в 12 странах, в том числе США, говорится в сообщении офиса главы государства в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - сообщили в офисе президента.
Соответствующие указы президента о замене послов будут опубликованы в ближайшее время.
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