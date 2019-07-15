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РИА Новости

МИД Ирака призвал страны мира активнее забирать на родину "детей ИГ*"

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 15 июл – РИА Новости. МИД Ирака призвал в понедельник страны мира в координации с Багдадом забрать своих граждан из числа детей боевиков "Исламского государства*" (запрещенная в РФ террористическая группировка), на данный момент число депортированных таким образом составляет почти 500 детей.
В полученном РИА Новости сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что на данный момент МИД Ирака принял участие в депортации 473 детей боевиков ИГ* с гражданством различных стран, в том числе СНГ и Европы. Последним примером успешной операции назван вывоз 33 российских детей 10 июля.
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"В этой связи МИД призывает все страны интенсифицировать усилия для передачи их подданных-детей, оказавшихся в рядах ИГ* и брошенных с их матерями, осужденными иракскими судебными органами, а также молодых людей, срок заключения которых закончился", - говорится в заявлении.
В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме. Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в августе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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