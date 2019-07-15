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2019-07-15T19:26Z
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РИА Новости

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Вчера, 19:26
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УФА, 15 июл - РИА Новости. Порывистый ветер оставил семь сел в Башкирии без электроснабжения, кроме того, недалеко от одного села ударом молнии убило пастуха и его лошадь, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В Дюртилинском районе в населенных пунктах Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с ухудшением погодных условий. На место выехал дежурный подстанции. Проводятся необходимые восстановительные работы",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Молния в городе Кулиакан, штат Синалоа, Мексика. 18 августа 2018 года
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