В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

УФА, 15 июл - РИА Новости. Порывистый ветер оставил семь сел в Башкирии без электроснабжения, кроме того, недалеко от одного села ударом молнии убило пастуха и его лошадь, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В Дюртилинском районе в населенных пунктах Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с ухудшением погодных условий. На место выехал дежурный подстанции. Проводятся необходимые восстановительные работы",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
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