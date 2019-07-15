В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

УФА, 15 июл - РИА Новости. Порывистый ветер оставил семь сел в Башкирии без электроснабжения, кроме того, недалеко от одного села ударом молнии убило пастуха и его лошадь, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В Дюртилинском районе в населенных пунктах Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с ухудшением погодных условий. На место выехал дежурный подстанции. Проводятся необходимые восстановительные работы",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.