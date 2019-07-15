Стинг возобновит гастроли после отмены шести концертов

"Стингу становится лучше, но у него по-прежнему болит горло, и врачи рекомендовали ему не петь в понедельник вечером (в Бонне – Прим.ред.)", - уточняется на сайте певца. Там же содержится информация о том, что новые даты отмененных концертов станут известны в ближайшее время.