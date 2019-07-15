Стинг возобновит гастроли после отмены шести концертов

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Британский певец Стинг возобновит европейское турне концертом в Лионе 17 июля, сообщает France Info.
Из-за болезни горла музыкант отменил шесть концертов подряд в Германии, Чехии и Нидерландах. Последним из отмененных стало выступление в Бонне 15 июля.
"Стингу становится лучше, но у него по-прежнему болит горло, и врачи рекомендовали ему не петь в понедельник вечером (в Бонне – Прим.ред.)", - уточняется на сайте певца. Там же содержится информация о том, что новые даты отмененных концертов станут известны в ближайшее время.
Из Франции 67-летний исполнитель отправится в Испанию и в Голландию.