Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T20:17Z
https://ria.ru/20190715/1556552170.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147785/70/1477857091_0:147:2640:1632_1036x0_80_0_0_fc73301bd336c294eebc226d300b404e.jpg
РИА Новости
Культура

Стинг возобновит гастроли после отмены шести концертов

Вчера, 20:17
59
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБританский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Британский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Британский певец Стинг возобновит европейское турне концертом в Лионе 17 июля, сообщает France Info.
Из-за болезни горла музыкант отменил шесть концертов подряд в Германии, Чехии и Нидерландах. Последним из отмененных стало выступление в Бонне 15 июля.
"Стингу становится лучше, но у него по-прежнему болит горло, и врачи рекомендовали ему не петь в понедельник вечером (в Бонне – Прим.ред.)", - уточняется на сайте певца. Там же содержится информация о том, что новые даты отмененных концертов станут известны в ближайшее время.
Из Франции 67-летний исполнитель отправится в Испанию и в Голландию.
Сэр Пол Маккартни и Ринго Старр на сцене. 18 апреля 2015 года
Вчера, 11:31
"Битлы" Пол Маккартни и Ринго Старр вновь выступили вместе
000000
КультураМузыкаНовости культурыСтингФранцияГермания
Рекомендуем
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис может стать новым худруком театра имени Волкова
РИА
Новости
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Александр Вучич
Вучич попросил помощи Макрона по вопросу Косово
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем
Лента
новостей
Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции
АТОР: в Турции курортам побережья Эгейского моря пожары не угрожают
Кадр из российского блокбастера Ночной дозор
Группа "Уматурман" выпустила продолжение хита "Ночной дозор"
В Оренбуржье локализовали пожар, из-за которого эвакуировали детский лагерь
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал перенос суда над Вышинским
Актёр Николай Костер-Вальдау
Джейме Ланнистер из "Игры престолов" заступился за сценаристов
Певец Стас Пьеха
Стас Пьеха рассказал, кто испортил его номер в шоу "Три аккорда"
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Орешкин предложил обсудить особый статус для локальной продукции
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
МИД Ирака призвал страны мира активнее забирать на родину "детей ИГ*"
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон обратился к жителям Белграда на сербском языке
В Азербайджане умерла одна из пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния