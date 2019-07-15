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РИА Новости
Культура

Сергей Пускепалис может стать новым худруком театра имени Волкова

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство культуры РФ на данный момент рассматривает несколько кандидатур на вакантное место художественного руководителя ярославского театра имени Волкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Переговоры с кандидатами на должности художественного руководителя и директора театра велись и ведутся с целым рядом театральных менеджеров, а также деятелей культуры и искусства, в том числе Сергеем Пускепалисом (заместителем худрука МХАТа по творческой работе - Прим. ред.)", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что имя нового художественного руководителя будет озвучено в конце августа.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, между директором Алексеем Туркаловым и худруков Евгением Марчелли. Позже Мединский сообщил, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
Художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото
5 июля, 17:59
Евгений Марчелли уволился из ярославского театра имени Волкова
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КультураТеатрНовости культурыЕвгений МарчеллиВладимир МединскийСергей Пускепалис
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