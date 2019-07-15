Сергей Пускепалис может стать новым худруком театра имени Волкова

"Переговоры с кандидатами на должности художественного руководителя и директора театра велись и ведутся с целым рядом театральных менеджеров, а также деятелей культуры и искусства, в том числе Сергеем Пускепалисом (заместителем худрука МХАТа по творческой работе - Прим. ред.)", - говорится в сообщении.