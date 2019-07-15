Сергей Пускепалис может стать новым худруком театра имени Волкова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство культуры РФ на данный момент рассматривает несколько кандидатур на вакантное место художественного руководителя ярославского театра имени Волкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Переговоры с кандидатами на должности художественного руководителя и директора театра велись и ведутся с целым рядом театральных менеджеров, а также деятелей культуры и искусства, в том числе Сергеем Пускепалисом (заместителем худрука МХАТа по творческой работе - Прим. ред.)", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что имя нового художественного руководителя будет озвучено в конце августа.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, между директором Алексеем Туркаловым и худруков Евгением Марчелли. Позже Мединский сообщил, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.