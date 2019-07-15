"Орленок" принял 150 детей из пострадавших от паводка иркутских районов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" принял 150 детей из районов, пострадавших от паводка в Иркутской области, 19 июля прибудет ещё 100 человек, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.

"Пятнадцатого июля в соответствии с поручением министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой всероссийский детский центр "Орлёнок" встретил первые 150 детей из районов Иркутской области, пострадавших от наводнения",- рассказали в министерстве.

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Там добавили, что прибывшие дети расположились в четырёх детских лагерях "Орлёнка": "Стремительный", "Штормовой", "Солнечный" и "Солнышко".

"В Центре 17-18 июля стартует новая, восьмая смена, в ходе которой дети из пострадавших районов смогут отдохнуть на море, пообщаться со сверстниками и поучаствовать в образовательной программе по развитию творческого мышления "Мосты дружбы". С ними будут работать квалифицированные педагоги и психологи Центра",- отметили в ведомстве.

В Минпросвещения рассказали, что 19 июля "Орлёнок" примет ещё 100 пострадавших детей из Иркутской области.