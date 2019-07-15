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РИА Новости

Родные пострадавших при пожаре у ТЭЦ в Мытищах могут получить выплаты

Вчера, 19:12
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Родственники погибшей и пострадавшие во время пожара на подводящем газопроводе, который произошел на территории ТЭЦ-27, могут получить выплаты от страховой компании ВСК, сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на его президента Игоря Юргенса.
Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.
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"В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым", - сообщили в НССО. Компания выступила страховщиком гражданской ответственности владельца опасного объекта. Ее обязаны страховать все владельцы таких объектов, а любой гражданин имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии.
Согласно закону, размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 2 миллиона рублей плюс до 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение. За причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМытищиПроисшествия
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