Родные пострадавших при пожаре у ТЭЦ в Мытищах могут получить выплаты

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Родственники погибшей и пострадавшие во время пожара на подводящем газопроводе, который произошел на территории ТЭЦ-27, могут получить выплаты от страховой компании ВСК, сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на его президента Игоря Юргенса.

Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.

"В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым", - сообщили в НССО. Компания выступила страховщиком гражданской ответственности владельца опасного объекта. Ее обязаны страховать все владельцы таких объектов, а любой гражданин имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии.