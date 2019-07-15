Минтруд прокомментировал сообщения о заморозке накопительной части пенсии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предложение о продлении запрета на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР есть в материалах к характеристикам бюджета фонда, но вопросы следует направлять в Минфин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России", - ответили в ведомстве на вопрос о возможности продления заморозки накопительной части пенсии.

В ведомстве также подчеркнули, что вопросы о разработке проекта федерального закона о продлении "моратория" на 2022 год нужно направлять в Минфин.