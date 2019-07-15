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РИА Новости

Минтруд прокомментировал сообщения о заморозке накопительной части пенсии

Вчера, 19:10
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предложение о продлении запрета на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР есть в материалах к характеристикам бюджета фонда, но вопросы следует направлять в Минфин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России", - ответили в ведомстве на вопрос о возможности продления заморозки накопительной части пенсии.
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В ведомстве также подчеркнули, что вопросы о разработке проекта федерального закона о продлении "моратория" на 2022 год нужно направлять в Минфин.
В Минтруде напомнили, что с 2014 по 2021 годы введен так называемый "мораторий", то есть запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР. При этом такие страховые взносы в полном объеме перенаправлены на финансирование страховых пенсий. Решения о введении "моратория" предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России.
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Пенсионный фонд РФМинистерство финансов РФОбщество
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