Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По данным СК РФ, Шишканова задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако пока в судебных документах числится только статья о высшем положении в криминальном мире.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Олега Медведева (до смены фамилии - Шишканов)", - сказала Царева.
По данным суда, он подозревается по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", она предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый в суде заявил, что "суть обвинения" не понимает и ничего не признает.
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека", однако удалось ли в конечном счете найти Сидорову и ее родственников, пресса не сообщала. При этом еще в 2012-м издание "Росбалт" заявляло со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы якобы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Последнего "Росбалт" называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.