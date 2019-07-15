Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По данным СК РФ, Шишканова задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако пока в судебных документах числится только статья о высшем положении в криминальном мире.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Олега Медведева (до смены фамилии - Шишканов)", - сказала Царева.

По данным суда, он подозревается по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", она предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый в суде заявил, что "суть обвинения" не понимает и ничего не признает.

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.