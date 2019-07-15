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РИА Новости

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву "немедленно предпринять" действия для соблюдения соглашения. По ее словам, предстоящие дни — это последняя возможность для диалога и сохранения договора, действие которого может закончиться второго августа.
В МИД выразили сожаление из-за однобокого подхода ЕС к оценке причин кризиса вокруг ДРСМД. В ведомстве также отметили, что Брюссель действует под давлением Вашингтона, а призывы Евросоюза обращены не по адресу.
Кроме того, российские дипломаты обратили внимание, что ЕС сделал подобное заявление за три недели до истечения инициированной Вашингтоном процедуры выхода из соглашения.

"Поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьезности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников", — заявили в МИД.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Вчера, 18:45
И т.д., и т.п., и ДРСМД. Генсек НАТО оставил России "последний шанс"Чтобы разобраться в этой истории, совсем не обязательно быть генсеком Североатлантического альянса. Напротив, лучше не быть им вовсе. И тогда все станет на свои места.
Как отметили российские дипломаты, ЕС выступил с таким призывом "для галочки" и преследует пропагандистские цели.
"На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий", — подчеркнули в ведомстве.
В МИД добавили, что решение о сохранении ДРСМД остается за американской стороной.

Ситуация с ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
14 июля, 18:29
В Совфеде назвали призыв ЕС о сохранении ДРСМД политическим цинизмом
Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. США уничтожили ракеты "Першинг" методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
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Федерика МогериниМИД РФЕвросоюзРоссияПолитика
Популярные комментарии
"Лавров подшутил над объявившим Россию врагом главой МИД Испании, спросив его, считает ли он его своим врагом. И они вспомнили, что СССР и Запад были врагами и представляли угрозу друг для друга." - Межгосударственные отношения ничем не отличаются от межличностных! И если Россия и Запад больше не враги, то должны отказаться от противостояния и перейти к сотрудничеству - путем решения проблемы ПРО! Трамп это осознал - дело за Путиным...
15 июля, 21:21
igor.guess
3100147
Да сколько можно оглядываться на этих клоунов ! Послать таких "партнеров" лесом !!!
15 июля, 21:26
mmuuurlock
3710002
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