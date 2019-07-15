Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжит работать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы Иран вернулся к полному соответствию условиям этой договорённости, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.

Она отметила, что на прошедшем совете была "хорошая дискуссия о том, как продолжить работу (ЕС - ред.) для того, чтобы полностью сохранить ядерную сделку с Ираном".

Страны ЕС согласились с необходимостью "сделать более быстрым и работающим" механизм по торговле с Ираном Instex, а также о продолжении деятельности по возвращению Ирана к полному выполнению условий ядерной договорённости.

"Мы продолжим работать в рамках СВПД по обоим этим направлениям работы", - сказала Могерини.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.