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РИА Новости

Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжит работать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы Иран вернулся к полному соответствию условиям этой договорённости, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.
Она отметила, что на прошедшем совете была "хорошая дискуссия о том, как продолжить работу (ЕС - ред.) для того, чтобы полностью сохранить ядерную сделку с Ираном".
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"Мы продолжим работать в рамках СВПД по обоим этим направлениям работы", - сказала Могерини.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзИранВ мире
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