Суд арестовал основателя "Нового потока" Мазурова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк". По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Мазурову грозит до десяти лет колонии.

Представитель Сбербанка, признанного потерпевшим по делу, принимал участие в заседании и поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело возбудили по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.

Следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что иначе он сможет продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть страну. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом.

Бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело "смешным". В суде также стало известно, что Мазуров вместе с неработающей супругой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из которых не исполнилось и года.