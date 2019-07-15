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РИА Новости

Суд арестовал основателя "Нового потока" Мазурова

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк". По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Мазурову грозит до десяти лет колонии.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 15:31
Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ
Представитель Сбербанка, признанного потерпевшим по делу, принимал участие в заседании и поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело возбудили по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.
Следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что иначе он сможет продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть страну. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров
Вчера, 14:37
Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова
Бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело "смешным". В суде также стало известно, что Мазуров вместе с неработающей супругой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из которых не исполнилось и года.
Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. Сейчас она лишилась всех основных активов - в частности, Антипинский НПЗ в мае взыскал Сбербанк как залог по кредиту. Завод мощностью девять миллионов тонн находится в процедуре банкротства. На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.
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Задержание основателя "Нового потока"Сбербанк РоссииПроисшествия
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