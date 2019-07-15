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РИА Новости

Российские регионы смогут вводить режим самозанятых с 2020 года

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режим самозанятых с 2020 года сможет вводить любой регион России, такое решение есть, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Хочу сказать, что со следующего года, такое решение есть, оно будет проводиться законодательно, будет право у любого региона ввести такой режим", - сказал он, выступая в Торгово-промышленной палате.
Он отметил, что сегодня этот налоговый режим уже нашел свою нишу, значительное количество зарегистрировалось и платят "сотни миллионов рублей налогов в бюджет".
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти ранее планировали распространить со следующего года этот режим на всю страну.
Работа с мобильным приложением
14 июня, 10:56
Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложение
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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