Российские регионы смогут вводить режим самозанятых с 2020 года

"Хочу сказать, что со следующего года, такое решение есть, оно будет проводиться законодательно, будет право у любого региона ввести такой режим", - сказал он, выступая в Торгово-промышленной палате.

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти ранее планировали распространить со следующего года этот режим на всю страну.