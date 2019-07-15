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Новая больница откроется в Балашихе в 2022 году

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Новая центральная районная больница в микрорайоне Ольгино в Балашихе появится в 2022 году. Строительную площадку для ее возведения подготовят до конца сентября этого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора компании-подрядчика Сергея Кондратьева.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, руководители профильных служб администрации, члены общественной палаты и депутаты встретились с проектировщиками, руководителями и архитекторами компании-подрядчика, чтобы обсудить план строительства больницы.
"Мы вышли на завершающий этап демонтажа заброшенного госпиталя. Идет снос остатков фундаментной плиты. Эти работы мы планируем завершить до конца сентября этого года", — сообщил Кондратьев.
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Он также отметил, что следующим этапом будет рекультивация и засыпка грунтом котлованов, которые останутся после демонтажа заброшенного здания. Эти работы выполнят до конца ноября 2019 года.
По словам Сергея Юрова, больница будет располагаться в районе улицы Струве. На ее базе разместятся отделения диагностического центра и скорой помощи.
"Сюда будет переезжать именно стационарное отделение. Будет увеличен коечный фонд, поставлено современное оборудование", — сказал Юров.
Проект новой больницы подразумевает строительство на ее территории школы и котельной. Их планируют открыть в 2021 году. Больницу введут в эксплуатацию в 2022 году. Ее общая площадь составит более 110 тысяч квадратных метров, а стационар будет рассчитан на 1080 коек, 55 коек реанимации и 20 коек дневного пребывания.
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