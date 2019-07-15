Новая больница откроется в Балашихе в 2022 году

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Новая центральная районная больница в микрорайоне Ольгино в Балашихе появится в 2022 году. Строительную площадку для ее возведения подготовят до конца сентября этого года. Об этом сообщил телеканал Новая центральная районная больница в микрорайоне Ольгино в Балашихе появится в 2022 году. Строительную площадку для ее возведения подготовят до конца сентября этого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора компании-подрядчика Сергея Кондратьева.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, руководители профильных служб администрации, члены общественной палаты и депутаты встретились с проектировщиками, руководителями и архитекторами компании-подрядчика, чтобы обсудить план строительства больницы.

"Мы вышли на завершающий этап демонтажа заброшенного госпиталя. Идет снос остатков фундаментной плиты. Эти работы мы планируем завершить до конца сентября этого года", — сообщил Кондратьев.

Он также отметил, что следующим этапом будет рекультивация и засыпка грунтом котлованов, которые останутся после демонтажа заброшенного здания. Эти работы выполнят до конца ноября 2019 года.

По словам Сергея Юрова, больница будет располагаться в районе улицы Струве. На ее базе разместятся отделения диагностического центра и скорой помощи.

"Сюда будет переезжать именно стационарное отделение. Будет увеличен коечный фонд, поставлено современное оборудование", — сказал Юров.