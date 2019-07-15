Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН

РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".

"Наши действия по борьбе с этими тревожными тенденциями должны быть более решительными не только с точки зрения масштабов, но и с точки зрения межсекторального сотрудничества", - призвали в своем совместном предисловии к докладу руководители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в сообщении ФАО, цифра в более чем 820 миллионов говорит об огромных препятствиях, стоящих на пути к достижению цели устойчивого развития ООН по искоренению голода к 2030 году. Число голодающих по всему миру выросло на 10 миллионов человек.

Наибольшее количество голодающих (более 500 миллионов) проживают в Азии, в основном в странах Южной Азии. В то же наиболее тревожной ситуация является в Африке, поскольку в регионе отмечается самый высокий уровень голода в мире (256 миллионов человек), и он продолжает медленно, но неуклонно расти почти во всех субрегионах, говорится в докладе.

Голод усиливается во многих странах, где наблюдается замедление экономического роста, особенно в странах со средним уровнем дохода и в тех странах, которые в значительной степени зависят от международной торговли сырьевыми товарами.

Вместе с тем, исследование свидетельствует о "набирающем обороты ожирении" человечества.

"Избыточный вес и ожирение продолжают расти во всех регионах, особенно среди детей школьного возраста и взрослых. В 2018 году около 40 миллионов или 5,9% детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес. В 2016 году 131 миллион детей в возрасте 5–9 лет, 207 миллионов подростков и 2 миллиарда взрослых имели избыточный вес", - говорится в докладе.