Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:49Z
https://ria.ru/20190715/1556550708.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/81/1548258175_0:122:3274:1964_1036x0_80_0_0_7018b1a956e3303134fd71ea15455b17.jpg
РИА Новости

Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН

Вчера, 18:49
522
© AFP 2019 / Don EmmertЗаседание Генеральной ассамблеи ООН
Заседание Генеральной ассамблеи ООН
© AFP 2019 / Don Emmert
РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".
"Наши действия по борьбе с этими тревожными тенденциями должны быть более решительными не только с точки зрения масштабов, но и с точки зрения межсекторального сотрудничества", - призвали в своем совместном предисловии к докладу руководители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Сомалийская девушка. Архивное фото
7 июня, 03:48
В ООН рассказали, когда мир должен забыть о голоде и недоедании
Как отмечается в сообщении ФАО, цифра в более чем 820 миллионов говорит об огромных препятствиях, стоящих на пути к достижению цели устойчивого развития ООН по искоренению голода к 2030 году. Число голодающих по всему миру выросло на 10 миллионов человек.
Наибольшее количество голодающих (более 500 миллионов) проживают в Азии, в основном в странах Южной Азии. В то же наиболее тревожной ситуация является в Африке, поскольку в регионе отмечается самый высокий уровень голода в мире (256 миллионов человек), и он продолжает медленно, но неуклонно расти почти во всех субрегионах, говорится в докладе.
Голод усиливается во многих странах, где наблюдается замедление экономического роста, особенно в странах со средним уровнем дохода и в тех странах, которые в значительной степени зависят от международной торговли сырьевыми товарами.
Продавец съедобных насекомых не рынке
15 мая, 03:08
В ООН рассказали о пользе еды из насекомых
Вместе с тем, исследование свидетельствует о "набирающем обороты ожирении" человечества.
"Избыточный вес и ожирение продолжают расти во всех регионах, особенно среди детей школьного возраста и взрослых. В 2018 году около 40 миллионов или 5,9% детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес. В 2016 году 131 миллион детей в возрасте 5–9 лет, 207 миллионов подростков и 2 миллиарда взрослых имели избыточный вес", - говорится в докладе.
Ранее ФАО сообщала, что избыточный вес в мире имеют 2,6 миллиарда человек, а доля людей, страдающих ожирением, увеличилась с 11,7% в 2012 году до 13,2% в 2016 году.
201730
Обсудить 1
ФАОВОЗЮНИСЕФООНВ мире
Рекомендуем
СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
РИА
Новости
В Совфеде прокомментировали инициативу Макрона о переговорах по СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Стали известны темы прошедших переговоров Лаврова с послами стран ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД
Лента
новостей
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Сергей Шойгу
Шойгу обсудил проблемы европейской безопасности с министром обороны Франции
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Президент Мексики: после договора с США депортации мексиканцев уменьшились
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
МИД Ирака призвал страны мира активнее забирать на родину "детей ИГ*"
Ракетный комплекс Искандер-М
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
Самка африканского австралопитека и ее ребенок в представлении художника
Австралопитеки оказались "маменькиными сыночками", выяснили ученые
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Луценко заявил, что передача Вышинского России до решения суда невозможна
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье решили вопрос с готовностью подтопленных школ к учебному году
Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции
АТОР: в Турции курортам побережья Эгейского моря пожары не угрожают
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния