В Тамбовской области загорелась кровля маслозавода

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на кровле маслозавода "Дружба" в Тамбовской области, сообщила пресс-служба МЧС.

"Тамбовская область, Мичуринский район, село Новоникольское, маслозавод "Дружба", горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания на площади 2000 квадратных метров. Здание металлическое, одноэтажное, IV-степени огнестойкости, кровля металлическая, перекрытия железобетонные, общая площадь здания 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет. Погибших и пострадавших тоже.