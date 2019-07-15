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РИА Новости

В Тамбовской области загорелась кровля маслозавода

Вчера, 18:48
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на кровле маслозавода "Дружба" в Тамбовской области, сообщила пресс-служба МЧС.
"Тамбовская область, Мичуринский район, село Новоникольское, маслозавод "Дружба", горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания на площади 2000 квадратных метров. Здание металлическое, одноэтажное, IV-степени огнестойкости, кровля металлическая, перекрытия железобетонные, общая площадь здания 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет. Погибших и пострадавших тоже.
К ликвидации пожара привлекается 54 человек и 17 единиц техники.
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